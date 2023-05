Maltempo: Musumeci, in campo 700 Vigili del fuoco e 800 Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all’emergenza maltempo in Emilia-Romagna “sono in campo 700 unità dei Vigili del fuoco a cui se ne potranno aggiungere altre 100 provenienti da fuori Regione. Si sta intervenendo con 150 mezzi” e sono operative “300 unità della Polizia di Stato, con l’ausilio dei sommozzatori”. E’ quanto ha detto il ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile. Inoltre sono operativi “800 carabinieri su sei province e altri 115 Carabinieri sono stati destinati alla funzione di vigilanza”, ha concluso. (Rin)