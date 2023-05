Maltempo: Musumeci, in prossimo Cdm ampliamento stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento per l’ampliamento dello stato di emergenza per l’Emilia Romagna “sarà adottato nel prossimo Consiglio dei ministri con un’ulteriore dotazione finanziaria perché sarà in continuità con quello adottato con la prima calamità che ha colpito la Regione ad inizio maggio”. Lo ha annunciato il ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile. (Rin)