Maltempo: Gardini (Fd'I), solidarietà a familiari vittime e comunità colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La macchina dei soccorsi è prontamente intervenuta per aiutare i territori colpiti dal maltempo. Il governo ha dimostrato tempismo in un momento così delicato. Ringraziamo le donne e gli uomini della Protezione Civile e tutti i volontari che si stanno prodigando incessantemente in questi momenti così critici. Rivolgo sincera solidarietà ai familiari delle vittime e a tutte le comunità delle regioni colpite". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini. (Rin)