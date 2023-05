Napoli: Santagada-Striano, incontro alunni "Giordani-Striano" per progetti sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente, Vincenzo Santagada e l'assessore all'istruzione ed alle Famiglie, Maura Striano hanno incontrato questa mattina a Palazzo San Giacomo una delegazione di studenti dell'Itt Giordani-Striano di Napoli guidati dalla professoressa Patrizia Cardone. I ragazzi stanno partecipando al Progetto Erasmus "Stealing our future: How can we reduce our carbon Footprint" sulla sostenibilità ambientale al quale partecipano scuole di Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Turchia che proprio in questi giorni sono a Napoli presso l'Itt Giordani-Striano. Il progetto prevede lo scambio tra gruppi di nazionalità diverse per lavorare congiuntamente su vari progetti ambientali con l'obiettivo di sviluppare la comprensione delle diverse culture europee. Gli assessori Santagada e Striano, durante l'incontro, hanno illustrato le strategie messe in atto dall'Amministrazione Comunale in materia di salvaguardia ambientale.(ren)