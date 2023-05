Riforme: Casellati, ddl entro estate ma non c’è ricetta già definita, aperti a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero di terminare il mio giro di audizioni e, prima dell’estate, poter presentare un disegno di legge” sulle riforme istituzionali”. A dirlo è stato il ministro delle Riforme, Elisabetta Alberti Casellati, che, parlando a margine del Forum della Pa, ha poi aggiunto: “Continua l’attività di ascolto con i costituzionalisti e questo sarà importante come contributo prezioso per alimentare il percorso della politica. Poi ci saranno le audizioni delle categorie economiche” e un ulteriore confronto “con i partiti per cercare di arrivare, trattandosi della Costituzione, ad un progetto il più possibile condiviso”. Per questo, ha ricordato, il governo non ha presentato “una ricetta già definita o un del già determinato: il nostro è un campo largo che sta dentro un perimetro che vede la stabilità e l’elezione diretta per far recuperare la sovranità ai cittadini. Dentro questo campo siamo aperti a tutte le proposte”, ha concluso. (Rin)