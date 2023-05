Maltempo: Calderoli, cordoglio per le vittime in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo il mio cordoglio per le vittime per il maltempo in Emilia-Romagna e la mia solidarietà e vicinanza alle popolazioni dei territori colpiti da esondazioni o frane e alle migliaia di persone costrette ad evacuare dalle proprie abitazioni. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia. "Il Governo fin dal primo momento si è arrivato con tutti i ministri coinvolti già impegnati per coordinare ogni tipo di aiuto necessario. Da parte mia ancora una volta rivolgo un ringraziamento a tutti i soccorritori e volontari impegnati in queste ore nel prestare aiuti immediati, grazie a ognuno di voi", conclude.(Rin)