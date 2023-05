Napoli: dispositivo traffico per venerdì in vista della "Marcia della Legalità e della Pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione denominata "Marcia della Legalità e della Pace", prevista per il 19 maggio, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico. In particolare: Istituire per il giorno 19 maggio dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei manifestanti, il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade nei tratti di volta in volta interessate dal corteo: via Pessina (tratto compreso tra via Broggia e piazza Dante), piazza Dante, via Monteoliveto (nella corsia di marcia con direzione piazza Dante), piazza 7 Settembre, via Toledo, via Paolo Emilio Imbriani. (ren)