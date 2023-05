Campania: Di Fenza (C. democratico), ampliamento in corso dell'aeroporto Costa di Amalfi-Salerno - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Bisogna aspettare pochi mesi ancora perchè c'è un ampliamento dell'aeroporto Costa di Amalfi-Salerno, quindi ci saranno dirottamenti importanti per quanto riguarda l'aeroporto di Capodichino con quello di Salerno e in più Gesac ha comunicato che con le nuove tecnologie ci sarà una grossa riduzione dell'impatto ambientale. Questa è una notizia che voglio dare direttamente all'area nord di Napoli che era quella più colpita e che mi sta più a cuore". Così il consigliere regionale della Campania di Centro democratico, Pasquale Di Fenza, a margine dell'interrogazione sulle emissioni inquinanti del traffico aereo in Consiglio Regionale. (ren)