Campania: assessore Attività produttive, su ospedale Nola progetto per ampliare reparti e diminuire disagi

- In merito all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola “si precisa che c'era un progetto di cinque milioni e mezzo per ampliare i reparti e diminuire i disagi che ogni giorno il centro ospedaliero si ritrova ad affrontare”. Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, durante la seduta del Consiglio regionale, in risposta a una interrogazione del consigliere di Italia viva Francesco Iovino. "Abbiamo investito nel corso degli anni diversi milioni per il miglioramento della struttura e adesso è arrivato il momento di dare delle risposte concrete sui tempi", ha concluso l'assessore. (Rin)