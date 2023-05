Maltempo: Urso, ad ore Cdm, governo vuole intervenire tempestivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati allertati per un Consiglio dei ministri a breve” ad ore “per predisporre ulteriori misure di sostegno oltre a quelle già annunciate dal ministro Musumeci. Questo potrebbe avvenire nelle prossime ore perché il governo è vicino e vuole intervenire in maniera tempestiva per sostenere le popolazioni e le imprese colpite” dal maltempo in Emilia-Romagna. Ad annunciarlo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine del Forum Pa. (Rin)