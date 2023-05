Camorra: estorsioni a imprenditori edili, 5 arresti nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli), hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia, a carico di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione di stampo camorristico del clan Mallardo. Secondo quanto emerso dalle indagini, le condotte estorsive sarebbero state poste in essere tra i mesi di marzo ed aprile 2023 nei confronti di vari imprenditori mediante minacce. Gli indagati avrebbero preteso il pagamento di tangenti per consentire la prosecuzione dei lavori intrapresi nel comune. (ren)