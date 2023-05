Amministrative: Gallo (M5s), a Torre del Greco con Mennella inizia nuova fase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5S da settembre ad oggi a Torre del greco ha iniziato una nuova fase, nuovi iscritti, nuovi attivisti, nuovo coinvolgimento di cittadini", ha scritto su Facebook il responsabile M5s di Torre del Greco Luigi Gallo. "In pochi mesi - ha continuato Gallo - abbiamo costituito una squadra di splendide persone con grande qualità umane e professionali. Ci siamo da subito concentrati sul progetto della città che vogliamo adesso. Sulle priorità dei cittadini. Tutto questo lavoro è diventato il programma della coalizione con il sindaco Luigi Mennella. Ora siamo ad un passo da mettere in opera quel lavoro e ad avere un rappresentante del M5S che voi avete votato per il consiglio comunale, ma senza l'elezione del sindaco e con la vittoria di Ciro Borriello tutto questo sfumerà come se nulla fosse esistito, mandando all'aria gli sforzi di ognuno di noi, anche quelli del voto di 2 giorni fa". Per questo nei prossimi 13 giorni è prioritario convincere amici e conoscenti a tornare a votare per riconfermare Luigi Mennella. Ti chiedo disponibilità e partecipazione per cambiare realmente la città. Ora la scelta è tra 2 persone Luigi Mennella, il cambiamento e Ciro Borriello, sotto processo per tangente e con una compagine che lo accompagna molto chiacchierata. Ora che siete più liberi e non dovete più dare un voto ai consiglieri la scelta e molto chiara. Che futuro vogliamo dare a Torre del greco? Quanta pulizia vogliamo fare in città? , ha concluso Gallo.(ren)