Maltempo: Lollobrigida, governo pronto a intervenire, oggi riunione per risposta emergenza

- "Profondo cordoglio per le vittime dell'alluvione che ha colpito nuovamente, e a distanza di pochi giorni, l'Emilia Romagna. Esprimo vicinanza e solidarietà agli sfollati e ringrazio tutti quelli che da subito si sono attivati per dare supporto alla popolazione". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Il governo è pronto a intervenire con ogni azione necessaria e assicurerà l'indispensabile supporto - aggiunge -. Per fronteggiare l'emergenza e dare risposte immediate il Presidente Meloni ha indetto un tavolo con i ministri. Il Masaf è al lavoro per sostenere le aziende agricole e il mondo dell'agricoltura, asset primario della nostra Nazione", conclude. (Rin)