Maltempo: Decaro (Anci), vicini a comunità colpite dall'alluvione, pronti a sostegno concreto

- Siamo vicini alle comunità dell'Emilia Romagna duramente colpite dall'ennesima calamità naturale, che purtroppo si trasforma in tragedia a causa dei gravi problemi idrogeologici del nostro Paese. Lo dichiara in una nota il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. "L'Anci – aggiunge Decaro – segue fin dai primi momenti la situazione, anche all'interno del Comitato nazionale di Protezione civile, ed è pronta a intervenire con un sostegno concreto da parte dei Comuni quando verrà il momento degli aiuti alla ricostruzione. Siamo sicuri che le istituzioni e tutta la comunità nazionale saranno al fianco delle popolazioni emiliano-romagnole, e che verranno messe a disposizione tutte le risorse necessarie a far ripartire quegli straordinari territori". (Rin)