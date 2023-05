Istat: a marzo export in calo del 2,3 per cento su mese, più 4,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023, rispetto al precedente, l’export è stazionario (0,0 per cento), l’import diminuisce dell’8,0 per cento. A marzo 2023, l’export cresce su base annua del 4,7 per cento in termini monetari, mentre si riduce in volume (-3,1 per cento). La crescita dell’export in valore è più sostenuta verso i mercati extra Ue (+6,8 per cento) rispetto all’area Ue (+3,0 per cento). L’import registra una riduzione tendenziale del 9,8 per cento in valore – sintesi di un aumento del 6,1 per cento per l’area Ue e di un’ampia flessione per quella extra Ue (-28,0 per cento) – e dell’8,8 per cento in volume. Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: macchinari e apparecchi n.c.a. (+20,0 per cento), autoveicoli (+27,4 per cento) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,8 per cento). Si riducono su base annua le esportazioni di metalli e prodotti in metallo (-6,5 per cento), prodotti della raffinazione (-19,8 per cento) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-7,1 per cento). Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all’incremento dell’export nazionale sono: Stati Uniti (+9,3 per cento), Cina (+26,3 per cento), Francia (+6,0 per cento) e Turchia (+25,4 per cento). Le esportazioni verso Svizzera (-9,4 per cento), Regno Unito (-6,6 per cento) e Giappone (-9,8 per cento) risultano in calo. Nel primo trimestre 2023, la crescita tendenziale delle esportazioni (+9,8 per cento) è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+17,4 per cento), articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (+31,7 per cento), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+13,4 per cento) e autoveicoli (+20,4 per cento). La stima del saldo commerciale a marzo 2023 è pari a +7.541 milioni di euro (era -757 milioni a marzo 2022). Il deficit energetico (-5.328 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-8.269 milioni), mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 12.869 milioni, è elevato e in forte aumento rispetto a marzo 2022 (7.512 milioni). Nel mese di marzo 2023 i prezzi all’importazione diminuiscono dell’1,4 per cento su base mensile e del 2,6 per cento su base annua (da +1,3 per cento di febbraio). (Rin)