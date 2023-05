Campania: assessore Ambiente, procedure sostitutive per 17 lavoratori Consorzio comuni bacino Salerno 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mancato ricollocamento dei 17 lavoratori del Consorzio comuni bacino Salerno 2 “se dovesse rimanere un ulteriore inadempimento attueremo delle procedure sostitutive per affidare il servizio in un territorio regionale ai lavoratori del consorzio comuni bacino Salerno 2”. Lo ha dichiarato l'assessore all'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, durante il consiglio comunale della Regione Campania in risposta a una interrogazione della consigliera comunale della Lega Carmela Rescigno. "Dal 2021 non sono stati mai più ricollocati sul posto di lavoro e aspettano una risposta che noi abbiamo il compito di dare ormai da tanto tempo", ha concluso Bonavitacola. (Rin)