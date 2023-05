Autonomia: Pedicini (Met), stroncata dai tecnici del senato, ma la Lega li censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo censura sé stesso, si smentisce, chiede scusa, fa dietrofront, ma non può più rinnegare quello che i tecnici del Senato avevano oramai 'incautamente' certificato, prima che su di loro calasse la mannaia di Salvini e Calderoli: ovvero che l'Autonomia Differenziata creerà divisioni insanabili nel Paese, aumentando le diseguaglianze tra regioni e rendendo un Nord sempre più ricco e un Sud sempre più povero e sottosviluppato, con gravissime ricadute sulla sostenibilità di tutto il Paese". Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook l'europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. "A decretarlo, dati alla mano, - ha proseguito Pedicini - il Servizio Bilancio del senato in un documento pubblicato sul suo account ufficiale. Un post che gli stessi uffici sono stati poi costretti a smentire per non gettare il governo in una crisi insanabile, ma che aveva intanto ricevuto anche il 'like' del consigliere economico della Meloni. Un fatto gravissimo, che mette a nudo quello che da anni denunciamo: la strategia leghista e dei governatori del Nord di dar vita a una "secessione dei ricchi. Ora si indaghi su cosa è accaduto, si tiri fuori la versione definitiva di quel dossier, per poi ritirare, con tanto di scuse a tutto il Paese, un progetto di riforma che porterà il Mezzogiorno al suo definitivo declino. A quel punto - ha concluso l'europarlamentare - Calderoli mantenga la sua promessa e lasci la politica". (ren)