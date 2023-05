Whirlpool: Acampora (Pd), traguardo a un passo, non lasciamo i lavoratori soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acampora ha sottolineato infine come "l'orizzonte è sicuramente ambizioso, ma tra un mese ci sarà un nuovo incontro a Roma, e per l'avvio della produzione è stato specificato ai sindacati che l’installazione dei macchinari dovrebbe richiedere nove mesi. Ecco: in questo periodo non bisogna mollare, bisogna essere sempre più al fianco dei lavoratori che hanno il merito principale di questa grande vittoria. Insieme a loro chiediamo che i tempi siano accelerati al massimo, anche in virtù del fatto che l’indennità di Naspi scadrà i primi di novembre, data entro la quale sono comunque previste le assunzioni. Vogliamo che da ferita aperta la ex Whirlpool di via Argine diventi finalmente un modello di industria innovativa e sostenibile, una speranza per quella Napoli Est che non vuole più essere deserto industriale, trincea delle faide di camorra". (ren)