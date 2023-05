Cultura: Zuchtriegel (direttore Parco Pompei), moderne tecniche aumentano comprensione eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le tecniche dello scavo moderno ci aiutano a comprendere sempre meglio l'inferno che in due giorni distrusse interamente la città di Pompei, uccidendone molti abitanti: bambini, donne e uomini. Con le analisi e le metodologie riusciamo ad avvicinarci agli ultimi istanti di chi ha perso la vita". Lo ha sottolineato il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, commentando il ritrovamento dei resti di due antichi pompeiani nell'Insula dei Casti Amanti. "In una delle discussioni di cantiere, durante il recupero dei due scheletri, uno degli archeologi indicando le vittime che stavamo scavando, ha detto una frase che mi è rimasta impressa e che sintetizza forse la storia di Pompei, quando, ha dichiarato: 'questo siamo noi'. A Pompei, infatti, l'avanzamento delle tecniche non ci fa mai dimenticare la dimensione umana della tragedia, piuttosto ce la fa vedere con più chiarezza", ha concluso.(Ren)