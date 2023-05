Prezzi: a Napoli in aumento dello 0,8 per cento ad aprile rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aumentare a Napoli l'indice dei prezzi al consumo. Secondo le anticipazioni delle rilevazioni Istat diffuse dall'ufficio stampa del comune di Napoli nel mese di aprile l'inflazione su base mensile è stata dello 0,8 per cento, con un +7,7 per cento su base annua, in aumento rispetto al mese di marzo in cui il tasso annua si era fermato al 6,6. Gli aumenti più consistenti li hanno fatti registrare i servizi ricettivi e la ristorazione (+2,3 per cento rispetto a marzo) le utenze domestiche (+1,4), il settore abbigliamento (+1,1 per cento) e i prodotti alimentari, rincarati dell'1 per cento rispetto al mese precedente. In calo le comunicazioni (-0,4 per cento su base mensile). (Ren)