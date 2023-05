Campania: Venanzoni, politica locale non può essere indifferente a parole del magistrato De Chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mattina, a Castel Capuano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato la terza sede della Scuola Superiore della Magistratura del Paese. Un appuntamento atteso da mesi a cui ha presenziato, tra le altre figure istituzionali, Aldo De Chiara in qualità di presidente della Fondazione Castel Capuano. Uomo da sempre al servizio della Legge, Aldo De Chiara è un’enorme perdita per la V Municipalità che, dopo essere stato eletto all’unanimità per ricoprire il ruolo di presidente della Consulta della Legalità, ha dichiarato di essersi visto costretto a rinunciare al suo incarico perché emarginato. Le motivazioni per cui De Chiara ha rinunciato al ruolo di presidente della Consulta della Legalità vanno accertate, la politica Locale non può agire con indifferenza e lasciarsi alle spalle un Uomo di grande valore etico, la cui vita è stata sempre posta nelle mani della Legge. Di fronte a questa circostanza, spiacevole per la V Municipalità, non è possibile essere silenti. Chiediamo, quindi, alla presidente della Municipalità di agire affinché De Chiara possa tornare a ricoprire il ruolo di presidente della Consulta della Legalità". Così Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania. (Ren)