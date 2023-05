Balneari: Federbalneari Campania, domani secondo convegno per discutere del futuro del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 20 aprile, che si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tar Lecce in merito all’applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, Federbalneari Campania ha organizzato insieme all’Ente Parco Regionale Campi Flegrei con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, il convegno dal titolo “Le Concessioni demaniali marittime turistico ricreative: interventi normatici e orientamenti giurisprudenziali, che si terrà domani 17 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la Sala Convegni del Palazzo Migliaresi “Rione Terra”. Tra i numerosi ospiti istituzionali e tecnici: il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Michele Di Martino, magistrato Referendario Tar Campania, Francesco Maisto, presidente Ente Parco Regionale Campi Flegrei, Marco Maurelli, presidente Federbalneari Italia, Domenico Ciccarelli, presidente di Federbalneari Campania, Vera Corbelli, segretario generale autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Paola Bovier, ex funzionario Soprintendenza Abap per l’Area Metropolitana di Napoli, Agostino Di Lorenzo, Dirigente Comune di Pozzuoli, Emanuela Coppola, Docente Urbanistica Università “Federico II”, Gilda Lubrano, business development manager di Rina, Francesco Lavanga, sindaco di Mondragone, Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno, Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano in Campania. Il convegno di Pozzuoli sarà un’occasione importante per confrontarsi sul futuro di migliaia di imprese e di altrettanti lavoratori del settore, quando la stagione balneare 2023 sta per iniziare. (ren)