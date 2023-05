Amministrative: a Brescia Pd vince (ma perde oltre cinquemila voti), in Lombardia Fd'I primo partito del centrodestra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, infine, Cinisello Balsamo, il centrodestra ha preso il 59,96 per cento (14.605 voti e 15 seggi) contro il 34,73 per cento (8459 voti e 8 seggi) del centrosinistra. Per quanto riguarda il disaggregato, il primo partito è la lista civica Ghilardi sindaco (6.508 voti, 27,81 per cento e 8 seggi), il secondo Fratelli d'Italia (3.418 voti, 14,60 per cento e 4 seggi), poi la Lega (1.747 voti, 7,46 per cento e due seggi) e Forza Italia (1.360 voti, 5,81 per cento e 1 seggio). Ben diversa la situazione nel 2018, quando la Lega era il primo partito (6.125 voti, 24,22 per cento e 9 seggi), la lista civica del sindaco il secondo (1.993 voti, 7,88 per cento e 3 seggi), Forza Italia il terzo (1.726 voti, 6,83 per cento e due seggi) e Fratelli d'Italia addirittura il sesto (409 voti, 1,62 per cento) dopo noi con l'Italia e una lista civica. Per il centrosinistra, il Partito democratico, ha preso 5.474 voti (23,39 per cento e 7 seggi) il Movimento 5 stelle 544 voti (2, 32 per cento e 0 seggi) e Alleanza Verdi sinistra 529 voti (2,26 e 0 seggi). Nel 2018 il Pd aveva preso 7.356 voti (29,09 e 5 seggi) e il Movimento 5 stelle, che si era presentato con un proprio candidato, 2.725 voti ( 10,33 per cento e 1 seggio). (Rem)