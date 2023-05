Napoli: al via venerdì il festival internazionale che coinvolge giovani e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido "Butta a terra il muro dell'odio" torna per la terza edizione il festival OmoviesSchool, Festival Internazionale di Cinema rivolto alle scuole e ai giovani, organizzato da iKen Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona, che premierà le opere in concorso nel gala in programma venerdì 19 maggio dalle ore 11 al Multicinema Modernissimo di Napoli. Realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC-Ministero della Cultura e Mim - Ministero Istruzione e del Merito, si propone come incubatore culturale per la promozione di opere filmiche realizzate sia dalle scuole che da registi sulle tematiche del contrasto al bullismo, all'omofobia, alle violenze di genere, per identità di genere ed orientamento sessuale. L'offerta del festival prende corpo grazie alle sinergie con le eccellenze del territorio come l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, che ha organizzato lavoratori di cinema con i docenti Luigi Barletta e Gina Annunziata, l'Università L'Orientale - Dipartimento Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, l'Associazione Riferimento Scuola, coinvolgendo gli istituti Iti Marie Curie di Napoli, IIS Rocco Scotellaro di San Giorgio a Cremano, Iis Siani di Casalnuovo, IC AdelaideRistori di Napoli, Itc Jacopo Nizzola di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano. "La cultura delle differenze e dell'inclusività è un tesoro da custodire e promuovere. All'interno dell'Omovies at School Film Festival, crediamo che il cinema possa andare oltre il semplice intrattenimento, offrendo una piattaforma per esplorare esperienze diverse e promuovere la comprensione reciproca», ha affermato Carlo Cremona, che con la sua associazione realizza anche i progetti corAcor – Napoli Rainbow Choir, il Pride, la casa accoglienza Lgbt 'Questa Casa non è un Albergo' e il Rainbow Center Napoli. "Il nostro obiettivo è creare una piccola Giffoni arcobaleno, perché la Campania è eccellenza nell'audiovisivo per i giovani. Tuttavia, in Italia c'è ancora poca produzione produce poca produzione sui temi dell'inclusività, invitiamo gli istituti a finanziare progetti che facciano affrontare e denunciare la violenza tra i banchi di scuola", ha concluso Cremona.(ren)