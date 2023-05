Amministrative: in Veneto Treviso al centrodestra, centrosinistra avanti a Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto sono andati al voto il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative due capoluoghi e otto Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti. Per quanto riguarda i capoluoghi, solo una delle sfide si è conclusa al primo turno, ovvero la tornata di Treviso, dove è stato rieletto il sindaco uscente Mario Conte con il 64,7 per cento dei voti, sostenuto dalla propria lista civica Mario Conte sindaco (30,2 per cento), dalla Lega (17,2 per cento), da Fratelli d’Italia (11,2 per cento) e Forza Italia (5,3 per cento). Conte ha battuto lo sfidante del centrosinistra Giorgio De Nardi, che si è fermato al 28,27 per cento, con il sostegno del Partito democratico (13,97 per cento), Treviso civica (6,86 per cento), De Nardi sindaco (4,1 per cento), Coalizione civica per Treviso (1,5 per cento), Europa verde (1,5 per cento) e Volt (0,7 per cento). Diverso destino quello di Vicenza, dove tutto è rimandato al ballottaggio previsto per i prossimi 28 e 29 maggio. A contendersi il posto da sindaco ci saranno Giacomo Possamai, che in questa tornata ha raggiunto quota 46,23 per cento grazie al sostegno del Partito democratico (14,66 per cento), la lista Possamai sindaco (13,10 per cento), Da adesso in poi-Vinova (6,13 per cento), Europa verde-Sinistra Italiana-Coalizione civica (5,3 per cento), Azione - Italia viva (3,5 per cento), Lista Tosetto ripartiamo da Vicenza (3,4 per cento). Il candidato di centrosinistra ha staccato di oltre due punti il sindaco uscente Francesco Rucco che in questo primo turno ha avuto la peggio con il 44 per cento dei voti, con le liste Rucco Sindaco (24 per cento), Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (10 per cento), Lega Salvini (6,4 per cento), Forza Italia (3,4 per cento). (segue) (Rev)