Amministrative: Pd primo partito in Piemonte, campanello d'allarme per il centrodestra alle regionali

- E' il Partito democratico la forza politica più votata nelle grosse città piemontesi in questa tornata elettorale. I dem hanno trainato la vittoria di Matteo Chiantore ad Ivrea, con il 31,45 per cento delle preferenze e hanno dato un grosso vantaggio a Rocchino Muliere a Novi Ligure in vista del secondo turno (29,28 per cento). E anche ad Orbassano, dove ha vinto il centrodestra al primo turno, il Pd ha raccolto il 23,44 per cento delle preferenze, staccando Forza Italia e Fratelli d'Italia di oltre 7 punti percentuali (FI al 14,65 per cento e Fratelli d'Italia al 14,07 per cento). Il Partito democratico è riuscito a portare al secondo turno anche Giovanni Minò a Pianezza, con il 13,54 per cento dei voti all'interno della coalizione. (Rpi)