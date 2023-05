Mediterraneo: da venerdì a Sorrento forum verso sud The European House-Ambrosetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo della prima edizione, riparte il Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, quest’anno in programma il 19 e 20 maggio a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) realizzato da The European House - Ambrosetti con il patrocinio del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, e il sostegno di primari attori economico-finanziari del Paese e con Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, Philip Morris Italia, Msc Group, Adler Group, Edison, Mediocredito centrale – Invitalia, Coldiretti. Obiettivo del Forum è proseguire e rafforzare la costruzione di un Sud che, superando ritrosie e pregiudizi, possa essere sempre più protagonista delle sfide nazionali ed europee, contribuendo a rafforzare il ruolo di attore chiave dell’Italia per lo sviluppo di tutta la macroregione mediterranea. Lo riferisce un comunicato stampa. (segue) (Com)