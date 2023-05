Mediterraneo: da venerdì a Sorrento forum verso sud The European House-Ambrosetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno il Forum vedrà la presenza di ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia insieme alla partecipazione, in questa edizione ancora più rilevante, dei principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo che si confronteranno sui temi e i progetti contenuti nella nuova edizione del “Libro Bianco”. Durante il Forum verrà inoltre presentato il Mediterranean Sustainable Development Index (Msdi), un innovativo indice di monitoraggio distintivo e complessivo per il posizionamento del Sud Italia rispetto al Mediterraneo, anche con riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Focus del nuovo Libro Bianco presentato in questa edizione saranno 4 filiere strategiche per la crescita del Sud Italia come baricentro del percorso di crescita e di cooperazione del Mediterraneo: l’economia del mare per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del Mediterraneo; il settore energetico e la doppia sfida della transizione sostenibile e della sicurezza degli approvvigionamenti; le specializzazioni produttive/industriali nelle nuove catene globali del valore; il settore turistico come leva di sviluppo territoriale. (segue) (Com)