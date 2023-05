Infanzia: apre a Napoli la seconda "Casa del Sorriso" italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Case del Sorriso di Fondazione Cesvi sono presenti in diversi Paesi del mondo, nelle regioni con i più alti livelli di povertà e di mortalità infantile, in contesti di degrado e nelle periferie delle grandi città. Le strutture sono attive in Brasile, ad Haiti, in India, Sudafrica, Perù e Zimbabwe e offrono servizi e accoglienza di diversa natura: dagli spazi protetti di gioco alla distribuzione di pasti, dal sostegno alle attività scolastiche all’igiene personale, rivolgendosi sia a bambine e bambini, sia alle madri e alle famiglie in difficoltà. Il programma Casa del Sorriso in Italia è attivo a Bari, Napoli, Siracusa e Milano. Il Programma comprende inoltre gli interventi a tutela dell’infanzia in contesti d’emergenza, come in Ucraina sin dallo scoppio del conflitto, e in Turchia, dopo il terremoto di febbraio, dove Cesvi ha dato vita ai Child Friendly Spaces, luoghi protetti dove garantire sostegno psicologico, cure e sicurezza ai minori colpiti. Al taglio del nastro a Napoli hanno partecipato Amadeus e Giovanna Civitillo - dopo che gli ospiti della trasmissione ‘I soliti ignoti’ di Rai1 hanno destinato oltre 500mila euro ai progetti per l’infanzia di Cesvi - insieme all’ambasciatrice storica della Fondazione e madrina dell’evento, Cristina Parodi. (ren)