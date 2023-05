Amministrative: Tajani, centrodestra vincitore al primo turno, fiduciosi sui ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra al primo turno delle elezioni amministrative è uscito vincitore ed è fiducioso in vista dei ballottaggi. È quanto dichiarato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando alla stampa l’esito del voto dello scorso fine settimana mentre stava entrando a Montecitorio. “Forza Italia ha ottenuto un ottimo risultato a Brindisi, la lista di FI si è dimostrata fra le più forti. Stiamo lavorando anche molto per sostenere il nostro candidato di Ancona Daniele Silvetti, candidato del centrodestra unito, e quando il centrodestra è unito ottiene buoni risultati”, ha detto Tajani. “Siamo ottimisti per il futuro. Vogliamo continuare a governare bene le città in cui siamo stati al governo e vogliamo dimostrare che si può governare meglio le città in cui la sinistra, che è in difficoltà, come Ancona e Brindisi non è riuscita a ben governare. Devo sottolineare il risultato di Terni dove la sinistra non è riuscita neanche ad andare al ballottaggio. Siamo soddisfatti”, ha aggiunto il ministro, secondo cui l’obiettivo è lavorare “per dare risposte a tutti i cittadini”. (Res)