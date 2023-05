Pnrr: a Napoli siglato protocollo tra Guardia di finanza e Ateneo Parthenope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato siglato oggi, presso Villa Doria d’Angri, un protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, con l’obiettivo condiviso di implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse rivenienti dal programma di investimento Next Generation EU, con specifico riguardo agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano complementare, nell’ambito della missione 'Istruzione e Ricerca'. L’intesa protocollare – siglata dal Magnifico Rettore, professor Antonio Garofalo, e dal comandante provinciale della Guardia di finanza, Generale di Brigata Paolo Borrelli – muove dalla comune convinzione che misure di investimento senza precedenti come il Pnrr destinate ad essere volano per il rilancio e la crescita del Paese, richiedano la più stretta sinergia tra le entità pubbliche coinvolte, in linea anche con quanto richiesto dalle norme europee, ove viene prevista, tra l’altro, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e tutela da parte degli Stati membri beneficiari. L’accordo istituzionale oggi formalizzato, in particolare, prevede che l’Ateneo condivida con la Guardia di finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi. La collaborazione si inserisce in una più ampia cornice di costante attenzione istituzionale sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, che vede la Guardia di finanza e l’Ateneo impegnati, secondo le autonome attribuzioni, a garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa, anche nelle fasi di finalizzazione delle risorse oltre che di concreta realizzazione dei progetti finanziati. (segue) (ren)