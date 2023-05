Amministrative: a Brescia Pd vince (ma perde oltre cinquemila voti), in Lombardia Fd'I primo partito del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrodestra e centrosinistra in Lombardia si aggiudicano un capoluogo a testa al primo turno (Sondrio al centrodestra, Brescia al centrosinistra) mentre il Comune più grande non capoluogo di Provincia, Cinisello Balsamo alle porte di Milano, conferma il sindaco uscente, il leghista Giacomo Ghilardi. Nei due capoluoghi, Fratelli d'Italia sopravanza la Lega rispetto a cinque anni fa confermandosi il primo partito della coalizione, mentre a Cinisello Balsamo la Lista civica del sindaco “cannibalizza” i voti della Lega e Fratelli d'Italia balza al secondo posto. Nel dettaglio, a Sondrio Marco Scaramellini, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e tre liste civiche riceve il 57,86 per cento delle preferenze, equivalenti a 5.681 voti e 20 seggi in consiglio comunale, mentre il suo avversario diretto, Simone Del Curto, sostenuto dal Partito democratico e quattro civiche, ha preso il 39,2 per cento delle preferenze, che equivalgono a 3.851 voti e 11 seggi in consiglio comunale. Rimane fuori dal consiglio, invece, Luca Zambon, della Lista Moratti: il 2,92 per cento dei voti, equivalenti a 282 preferenze, non sono sufficienti a farlo entrare in consiglio. Qui Fratelli d'Italia ha sopravanzato seppur di poco la Lega distaccando, nettamente, Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha preso infatti il 10, 8 per cento (corrispondente a 926 voti) decuplicando i voti rispetto alla tornata precedente e conquistando tre seggi, nel 2018 aveva preso infatti l'1,17 per cento delle preferenze e 114 voti non entrando neppure in consiglio). La Lega ha preso invece 905 voti (il 9,85 per cento delle preferenze e tre seggi), mentre, nel 2018 aveva preso 1.466 voti (15,4 per cento e 7 seggi). Forza Italia ha raccolto 266 voti (2,89 per cento delle preferenze e 1 seggio), sostanzialmente come nel 2018 quando aveva preso 295 voti (3, 03 per cento e un seggio). Nel centrosinistra, invece, il Pd ha preso 1.311 voti (14, 26 per cento e 5 seggi), mentre nel 2018 aveva raccolto 799 voti (8,2 per cento e due seggi). (segue) (Rem)