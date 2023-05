Amministrative: Pd primo partito nei capoluoghi, seguito da Fd’I che guida maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è il primo partito nei capoluoghi italiani andati al voto il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative. Nei 13 capoluoghi coinvolti nella tornata elettorale, i partiti principali (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 stelle) hanno presentato una loro lista in 12 casi: fa eccezione Imperia, dove a sfidare Pd e M5s sono state per il centrodestra tre liste civiche a sostegno del sindaco uscente (rieletto) Claudio Scajola. All'esito delle percentuali ottenute nei 12 capoluoghi di riferimento, il Pd raggiunge una media del 16,6 per cento, con la punta massima a Brescia, dove prende il 26,6 per cento, e la punta minima a Teramo, dove si ferma al 9,3. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito di centrodestra, con una media del 14,6 per cento: il risultato migliore è ad Ancona, dove il partito della premier raggiunge il 18,6, mentre in risultato peggiore si riscontra a Teramo, dove Fd’I si attesta al 9,9 per cento. (segue) (Rin)