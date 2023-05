Amministrative: Rubano (FI), bene FI nel Sannio e nell'alto casertano, motivati a fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sono soddisfatto per il risultato ottenuto da Forza Italia nel Sannio e nell'alto casertano, dove abbiamo registrato vittorie importanti, come a Ceppaloni, battendo la lista di Mastella". Lo ha scritto in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. "Forza Italia c'è, è un partito vivo e attrattivo: a breve saranno ufficializzate nuove adesioni e il prossimo 27 maggio, a Benevento, ci sarà una riunione con il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli enti locali e l'Eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. Da queste elezioni amministrative usciamo motivati a fare ancora di più, pronti per ripartire con forza dai territori per affrontare la sfida delle prossime elezioni europee e provinciali", ha concluso. (ren)