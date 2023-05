Amministrative: in Veneto Treviso al centrodestra, centrosinistra avanti a Vicenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli otto Comuni sopra i 15 mila abitanti, nella provincia di Venezia, a San Donà di Piave, baluardo negli ultimi dieci anni del centrosinistra, a vincere è stato Alberto Toso con il 63,14 per cento, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Fratelli d'Italia (29,4 per cento), Lega Salvini (11,8 per cento), la lista Uniti per San Donà (11,6 per cento), Si'Amo San Donà-Coraggio Italia-Forza Italia (7,7 per cento) e Insieme Possiamo (3 per cento). La candidata di centrosinistra, Francesca Zottis, si è fermata di gran lunga sotto al 33,2 per cento. Zottis è stata supportata in questa corsa dal Partito democratico (18,3 per cento), Cittàinsieme (4,8 per cento), Città delle persone (4,2 per cento), Fare civico (3,4 per cento) e Alleanza Verdi Sinistra (1,6 per cento). A Martellago a vincere è stato sempre il centrodestra con il riconfermato Andrea Saccarola, che ha raggiunto il 53,2 per cento grazie al sostegno della Lista Saccarola Sindaco (20,5 per cento), Fratelli d'Italia (14,2 per cento), Lega (12 per cento), Forza Italia (2,6 per cento), Ambiente e territorio (2,3 per cento) e #Generazione 18 più giovani in comune (1,9 per cento). A cedere il passo è stato il candidato di centrosinistra Alessio Boscolo, fermo al 46,75 per cento, sostenuto da diverse liste civiche e da Dovere civico-Partito democratico (15,6 per cento). Nella provincia di Rovigo, anche ad Adria si è votato per eleggere il primo cittadino: la vittoria è andata a Massimo Barbujani, candidatosi con una propria lista, sostenuto da Lega (4,5 per cento), da Il cantiere Adria (4,3 per cento) e da Forza Italia (2 per cento). Nulla da fare per il candidato Barbierato Omar, rimasto al 25,2 per cento delle preferenze. Il candidato era sostenuto da diverse liste civiche. Molto più indietro il candidato del Partito democratico, Cavallari Lamberto, fermo al 18,8 per cento, di cui il 10,5 ottenuto grazie ai democratici. (segue) (Rev)