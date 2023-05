Amministrative: in Veneto Treviso al centrodestra, centrosinistra avanti a Vicenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Padova si è votato invece a Piove di Sacco, con l’elezione del sindaco Lucia Pizzo, che fino alla scorsa legislazione era vice del primo cittadino di centrosinistra, che ha raggiunto il 56,32 per cento grazie alla coalizione composta da Piove civica (28,9 per cento), Piove democratica (19,8 per cento) e Lista per Corte (7,2 per cento). Pizzo ha avuto la meglio sul candidato di centrodestra Mazzetto Paolo (43,6 per cento), sostenuto dalla Salvini (18,8 per cento), Fratelli d’Italia (17,2 per cento), Unione di Centro-Coraggio Italia-Forza Italia (7,9 per cento). In provincia di Treviso, oltre che nel capoluogo, si è votato anche a Vedelago, dove tutto è rimandato al prossimo turno fra i due candidati di centrodestra. Fra due settimane gli elettori saranno chiamati a scegliere fra Marco Perin (45 per cento) sostenuto dalle liste Marco Perin Sindaco (31,3 per cento), Cristina Andretta I Love Vedelago (8,8 per cento) e I Care Vedelago (4,5 per cento). A sfidarlo sarà Giuseppe Romano (44,4 per cento) sostenuto dalla Salvini (19,1 per cento), Fratelli d'Italia (13,4 per cento), Lista Denisse Braccio (7,3 per cento) e Futuro in movimento (4,4 per cento). La candidata del Partito democratico, Morao Fiorenza si è fermata all’8,1 per cento delle preferenze con l’8,4 per cento al partito. (segue) (Rev)