Amministrative: Pd primo partito in Piemonte, campanello d'allarme per il centrodestra alle regionali (2)

21 luglio 2021

- Il Movimento 5 stelle ha raggiunto il suo risultato migliore ad Orbassano e Novi Ligure, totalizzando rispettivamente il 7,17 e il 6,38 per cento dei voti. Mentre ha sofferto nelle Città dove si è presentato in coalizione con il Pd: sia a Pianezza che a Ivrea i pentastellati sono rimasti sotto il quattro per cento delle preferenze. L'unico risultato rilevante del Terzo Polo è invece stato raggiunto a Ivrea, a sostegno del sindaco uscente Stefano Sertoli (che prima era nella coalizione di centrodestra) con l'8,68 per cento dei voti, che non sono comunque bastati per contenere la vittoria al primo turno di Chiantore (Pd-M5s). Nel centrodestra, a sorpresa Forza Italia è riuscita a tenere testa a Fratelli d'Italia, staccando la Lega a Novi Ligure (dove la coalizione era spaccata tra Fd'I-Forza Italia e la Lega) e a Orbassano, dove il partito di Berlusconi ha raccolto più voti all'interno della coalizione superando anche Fratelli d'Italia. Proprio il partito di Giorgia Meloni è rimasto distante dalle percentuali ottenute alle elezioni politiche. Ad Orbassano ha raggiunto il risultato più alto, a quota 14,07 per cento. Mentre a Pianezza si è dovuto accontentare del 5,8 per cento delle preferenze. (Rpi)