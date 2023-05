© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, il voto nelle grandi città Piemontesi in questa tornata elettorale, restituisce un campanello d'allarme per la coalizione di governo in vista delle Regionali del prossimo anno. Il centrodestra in Piemonte ha sofferto, tra candidature poco azzeccate e alleanze non riuscite, fermandosi ad una sola città grande vinta (Orbassano). (Rpi)