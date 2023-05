Napoli: Vitelli (Pd), bella iniziativa la nascita del gruppo tifosi disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con grande piacere la nascita degli 'Ultrassettat' (Ultras seduti), nuovo gruppo di tifosi del Napoli che da domenica prossima, nella tribuna disabili del Maradona, esporranno per la prima volta il loro striscione. Un grosso in bocca al lupo ad Angelo Magurno, Diego Riccio e Crescenzio Papa per la bellissima iniziativa, siamo consapevoli che il Comune deve fare di più e di meglio ospitando più disabili all'interno dello stadio casa di tutti i napoletani". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera del Partito democratico del Comune di Napoli, sulla nascita di un gruppo di tifosi organizzati del Napoli diversamente abili, con la necessità di rendere l'impianto più inclusivo. "Si tratta di un gruppo che segue gli azzurri sin dalla promozione in serie A, sono 40 insieme ai loro accompagnatori ma potrebbero essere molti di più - sottolinea Vitelli - serve indubbiamente un Maradona molto più aperto e accogliente. Per questo dobbiamo verificare la presenta di posti riservati e accessibili ai disabili in altri settori, quindi facilitare l'acquisto dei biglietti coinvolgendo direttamente il Comune, sul modello di quanto già fatto per le scolaresche". "Sono inaccettabili le difficoltà che si incontrano nell'acquisto dei tagliandi disponibili solo online - ha aggiunto Vitelli - tutto questo va fatto in previsione della prossima stagione della SSC Napoli, serve una risposta di civiltà in un clima di condivisione con la società campione d'Italia". (ren)