Equo compenso: De Lise (commercialisti), fare chiarezza su nuovi parametri per professionisti (2)

- Federico Strada (collegio dei probiviri dell'Ungdcec) ha spiegato che la norma riguarda le nomine effettuate dalle società che approvano il bilancio in seconda convocazione o sfruttano il maggior termine di 180 giorni. "Per determinare i compensi, si può fare una valutazione utilizzando il parametro attuale indicato nel punto 1.5 delle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate": in questo caso, il compenso viene calcolato sommando i valori dell'attivo e dei ricavi e applicando i parametri previsti. Tuttavia, le società potrebbero ancora rivolgersi a soggetti che non sono toccati dalla nuova normativa e che potrebbero applicare compensi inferiori, a differenza dei commercialisti". (Ren)