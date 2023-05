Pozzuoli: al rione Terra due giorni per rivivere la magia delle “costruzioni Lego"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le costruzioni Lego saranno al centro di un meraviglioso spettacolo nella suggestiva cornice del Rione Terra. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Accadrà per due giorni, sabato 20 e domenica 21 maggio, a Palazzo Migliaresi, dove saranno protagonisti i mattoncini danesi con cui tutti, da bambini, hanno giocato almeno una volta. L'evento, patrocinato dal comune e ad ingresso gratuito, è reso possibile grazie alla collaborazione del gruppo Brickout, unico Lug riconosciuto del Sud Italia composto da esperti costruttori che da anni portano le loro creazioni originali in mostra per fiere ed eventi a tema "Lego". Sculture, auto, castelli, robot, astronavi, una gigantesca città Lego, diorami, veicoli fantastici e tante altre forme d'arte saranno a disposizione di tutti i visitatori per l'intero weekend in una mostra su due livelli insieme ad un'area gioco libera con quintali di mattoncini colorati. (Ren)