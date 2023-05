Infanzia: apre a Napoli la seconda "Casa del Sorriso" italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della famiglia, è stata inaugurata a Napoli la seconda Casa del Sorriso in Italia di Fondazione CESVI, struttura dedicata alla promozione dei diritti dell’infanzia e alla prevenzione di povertà educativa e trascuratezza, fornendo accoglienza, protezione e percorsi specifici per minori e famiglie. La Campania è la Regione italiana in cui essere bambini è più rischioso: occupa la 20esimo e ultima posizione nell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia[1] curato da Cesvi, sia per quanto riguarda i fattori di rischio, sia la disponibilità di servizi di prevenzione e cura. La precedono Puglia (17esima), Calabria (18esima) e Sicilia (19esima), mentre le Regioni più virtuose sono, nell’ordine, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto. In Italia Cesvi ha già aperto una Casa del Sorriso a Bari, nell’ambito del Programma che coinvolge vari Paesi del mondo e nei prossimi mesi inaugurerà la terza struttura a Siracusa. Attraverso il programma Casa del Sorriso in Italia lo scorso anno sono stati sostenuti più di 2.470 beneficiari di cui 1.660 bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima che nel mondo 55 milioni di persone sotto i 18 anni subiscano maltrattamenti. In Italia, oltre 400mila minori sono in carico ai servizi sociali, di cui oltre 77mila vittime di maltrattamenti, da quelli psicologici agli abusi sessuali. A Napoli, secondo il Comune, il 39% dei 5.267 bambini e ragazzi assistiti dai servizi sociali ha subito maltrattamenti, spesso in famiglia. (segue) (ren)