Infanzia: apre a Napoli la seconda "Casa del Sorriso" italiana (2)

- La Casa del sorriso di Napoli si trova nel quartiere San Pietro a Patierno. Accoglie minori e famiglie vulnerabili della zona, dove si sommano fattori di rischio come la disoccupazione, le gravidanze precoci al 14,9 per cento, l’alto tasso di dispersione scolastica. Nello spazio multifunzionale, gestito da Cesvi con la Cooperativa sociale il Grillo Parlante, sono promosse attività di sostegno psicologico, ascolto e orientamento, di supporto alla genitorialità, laboratori sportivi, psicomotori, artistico-espressivi, proposte educative e percorsi personalizzati per sviluppare e potenziare le proprie risorse. "Con il Programma Case del Sorriso vogliamo 'dare un tetto di speranza' a quei bambini costretti in situazioni di emarginazione e disagio che si sentono soli e hanno perso tutto, vogliamo offrire loro protezione e amore, creare opportunità per un futuro in cui possano realizzarsi e vedere rispettati i propri diritti fondamentali", ha detto Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi. "Entro la metà del 2023 – ha proseguito - avremo avviato cinque Case del Sorriso in Italia, dove accogliere bambine e bambini fragili provenienti da contesti urbani periferici segnati da povertà economica, educativa e culturale". (segue) (ren)