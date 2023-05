Acqua: Consorzio Bonifica Volturno, venerdì alla Reggia di Carditello convengo della Settimana della Bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2023 in Terra di Lavoro – scandita dal claim “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale” prende il via venerdì 19 maggio, al Real Sito di Carditello con un convegno sul tema: “I canali di bonifica idraulica e le reti irrigue collettive - Un patrimonio del nostro territorio. Infrastrutture per lo sviluppo dell’economia locale a tutela del paesaggio”. Al termine dell’incontro sarà presentato il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (Anbi) e le Prefetture di Napoli e Caserta. “Il Consorzio nei prossimi anni sarà una stazione appaltante molto importante – afferma il commissario Francesco Todisco – e va prevenuta la sempre possibile infiltrazione della criminalità: con buone prassi nell’aggiudicazione degli appalti che il protocollo intende implementare”. “Con questo Convegno abbiamo inteso dare alla Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2023 un contenuto e un significato importante al tema di quest’anno scelto dall’Anbi nazionale – ha continuato Francesco Todisco, commissario dell’ente – per far comprendere, grazie al contributo degli esperti, quanto siano importanti le infrastrutture che il Consorzio gestisce nel comprensorio in un’epoca caratterizzata dal continuo alternarsi di periodi di siccità ed alluvioni”.(ren)