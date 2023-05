Amministrative: Campania, in grandi città FI primo partito e M5s presente in 10 su 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, all’esito del voto definitivo delle ultime elezioni amministrative, Forza Italia ha ottenuto la percentuale media più alta nei Comuni con più di 15 mila abitanti, pari a circa il 12 per cento, diventando il primo partito a livello regionale. Il Movimento 5 stelle, invece, si è rivelata la forza politica più diffusa sul territorio, in quanto ha presentato una propria lista in 10 dei 19 grandi Comuni andati al voto. Il partito fondato da Silvio Berlusconi, presente in 9 grandi Comuni, ha ottenuto il voto percentile migliore, assestandosi su un valore medio di circa il 12 per cento, ma raggiungendo picchi a San Felice A Cancello (28,4 per cento) e a Ottaviano (18,3 per cento). Segue il Partito democratico, che ha presentato una propria lista in otto Comuni, con una percentuale media del 9,5 per cento, con un picco nel Comune di Marcianise, dove ha ottenuto il 17,3 per cento. Poco distante il Movimento 5 stelle, presente in 10 grandi centri, ha ottenuto l’8,3 per cento di media. Chiudono la fila Lega e Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Matteo Salvini ha ottenuto una media percentile del 7,3 per cento, nonostante fosse presente solo in 6 Comuni. Per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni, invece, pur essendosi presentato in 8 Comuni con più di 15 mila abitanti, ha ottenuto la media più bassa, assestandosi sul 5,4 per cento.(Rer)