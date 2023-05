Amministrative: in Veneto Treviso al centrodestra, centrosinistra avanti a Vicenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, altri tre sono i comuni importanti dove si è andati alle urne in provincia di Verona: un nuovo ballottaggio attenderà i cittadini di Sona dove i candidati Busatta Corrado (37,1 per cento), sostenuto dalla coalizione composta da Scelta per Sona per Sona (14,7 per cento), Sona Domani (14,2 per cento) e Fratelli d'Italia (9,7 per cento), fra due settimane tornerà al voto contro lo sfidante Dalla Valentina Gianfranco (26,8 per cento) supportato da Viviamo Sona (11,5 per cento), Lega -Forza Italia (9,9 per cento) e Insieme per Sona (6,3 per cento). A Bussolengo e Villafranca invece il primo cittadino è stato scelto nella prima tornata elettorale: Brizzi Roberto è il primo cittadino di Bussolengo, eletto con il 61 per cento dei voti. Il primo cittadino è stato supportato da Siamo Bussolengo-Bussolengo Domani (20,7 per cento), Lista Brizzi (18,6 per cento, Alleanza per Bussolengo (13,1 per cento) e Bussolengo al Centro (9 per cento). Boscaini Maria Paola, sostenuta dalle liste civiche e Forza Italia (7,9 per cento), si è fermata al 25,1 per cento. La Lega, che in questo Comune ha corso da sola per sostenere Finetto Silvana, si è fermata al 7,2 per cento. Medesimo destino anche nel comune di Villafranca, dove il voto del weekend ha riconfermato la guida del centrodestra con la riconferma del sindaco uscente Roberto Dall’Oca (56,8 per cento), sostenuto dalla coalizione composta da Fratelli d'Italia (19,7 per cento), Lega (13,1 per cento), Insieme si può (12,2 per cento), Forza Italia (10 per cento) e Futura (3,8 per cento). Sconfitto Faccioli Mario, con il 22 per cento, delle preferenze sostenuto da diverse liste civiche. (Rev)