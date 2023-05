Mediterraneo: da venerdì a Sorrento forum verso sud The European House-Ambrosetti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Verso Sud è nata con due grandi ambizioni: da un lato cambiare l’approccio strategico allo sviluppo del Sud, puntando su settori e progetti trasformativi per questo grande pezzo del Paese, dall’altro lato rivederne le politiche di sviluppo secondo una direttrice euromediterranea. È chiaro che il Sud eredita problemi che nessuno può risolvere con la bacchetta magica, ma siamo convinti che – nel disegnarne le traiettorie di crescita – ciascuno (governo, imprese, parti sociali) possa e debba sempre chiedersi se un investimento è coerente con la strategia e la strategia non può che avere lo sguardo sempre rivolto alle grandi sfide del nostro tempo: quella della transizione verde e digitale, ma anche della demografia e della coesione territoriale. L’Italia è un grande Paese: nella dimensione mediterranea – e con il contributo di chi non si arrende ad un Sud deindustrializzato – può essere ricostruito un nostro ruolo di leadership forte e coraggiosa” ha affermato Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo, The European House – Ambrosetti. (Com)