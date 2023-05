Equo compenso: De Lise (commercialisti), fare chiarezza su nuovi parametri per professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Legge sull'Equo compenso entrerà in vigore il prossimo 20 maggio, applicandosi solo alle convenzioni sottoscritte a decorrere da questa data. La richiesta al governo è quella di accelerare il più possibile l'iter dei decreti ministeriali che definiscano i nuovi parametri applicabili, per non lasciare migliaia di professionisti nel guado in vista dei prossimi adempimenti". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Camilla Zanichelli (consigliere nazionale Ungdcec), ha evidenziato che la norma in questione "stabilisce la nullità delle pattuizioni che prevedono compensi non equi" e ha sollevato la questione sull'effetto della norma sulla validità delle delibere assembleari. "Se ci si limita alle sole pattuizioni irregolari, la norma suggerisce che la nomina sarebbe valida, ma la deliberazione del compenso sarebbe nulla. Tuttavia, è importante ricordare che il compenso viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico. Se viene individuato un compenso inferiore all'equo, non sarà valido e verrà integrato dal Giudice, comportando anche una sanzione disciplinare per il professionista. Si pone quindi la questione dell'impugnabilità della pattuizione, che può essere rilevata d'ufficio o dal professionista leso nel suo diritto. Tuttavia, se il professionista ha accettato il compenso, si "autodenuncia" al proprio ordine competente e incorre in una sanzione disciplinare". (segue) (Ren)