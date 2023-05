Amministrative: Martusciello (Fi), siamo il primo partito del centrodestra in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è il primo partito del centrodestra in Campania. Andiamo al ballottaggio da soli a Torre del Greco e Scafati e raggiungiamo percentuali significative ovunque". Lo ha dichiarato il coordinatore degli azzurri in Campania Fulvio Martusciello. "Forza Italia - ha proseguito - tocca il 19,33 % a Scafati e il 9,21% a Pontecagnano. Questi risultati collocano il nostro partito al primo posto nel centrodestra in provincia di Salerno. Qui il nostro candidato sindaco a Scafati raccoglie da solo oltre il 40 % dei consensi". Dopo aver sottolineati i buoni risultati conseguiti anche in provincia di Caserta, l'europarlamentare ha evidenziato che "in provincia di Napoli il nostro partito ottiene il 10,73 % a Boscoreale, l'8,06% ad Ottaviano, il 7,64% a Torre del Greco, il 7,22 % a Qualiano. Forza Italia è ripartita e non si fermerà più". "Dedico la vittoria al presidente Berlusconi, perché ogni singola x sul nostro simbolo è stata tracciata pensando a lui", ha affermato, concludendo con un appello agli alleati della coalizione: "Unità per i ballottaggi. L'avversario è fuori dal centrodestra". (Ren)