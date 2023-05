Pnrr: a Napoli siglato protocollo tra Guardia di finanza e Ateneo Parthenope (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli investimenti realizzati grazie al Pnrr rappresentano una grande occasione di crescita e di sviluppo per il nostro Paese, segnato duramente dalle emergenze di questi ultimi anni. Bisogna però tenere alta l’attenzione perchè si tratta di azioni di ingente valore. Ringrazio perciò la Guardia di Finanza per il costante impegno a salvaguardia delle Istituzioni e dei cittadini che sono gli effettivi destinatari e beneficiari delle misure di investimento che saranno messe in campo. Il nostro interesse è rivolto agli studenti, speriamo di poter per dare loro ulteriori opportunità di crescita, avere in questo percorso il supporto della Guardia di Finanza è di grande importanza perchè ci garantisce un ulteriore e significativo livello di garanzia”, ha sottolineato il magnifico Rettore della “Parthenope”, professor Antonio Garofalo. “'Lo scopo del protocollo d'intesa' - ha dichiarato il Generale Borrelli, comandante provinciale di Napoli - è garantire un flusso informativo tra l’Ateneo e la Guardia di finanza che permetta al Corpo di disporre di dati, informazioni e alert di rischio utili ai fini dei controlli. L’accordo si colloca sulla scia di analoghi memoranda stipulati dal Comando Provinciale con soggetti attuatori/beneficiari delle risorse del Piano a livello locale (Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, altre Università partenopee) e mira a rafforzare i presidi di legalità, nell’ottica di contribuire ad assicurare la corretta destinazione e impiego delle risorse, affinché esse consentano di realizzare pienamente i progetti e gli obiettivi per i quali sono assentite. Ciò, peraltro, senza rallentare in alcun modo il tempestivo dispiegamento delle misure di spesa”. (ren)